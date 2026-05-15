記事ポイント株式会社FIREBUGがSalesforce入力エージェント「bellSalesAI」を営業部門に導入しましたSalesforceへのCRM刷新と2026年3月の本運用開始により、CRM未入力問題をほぼ解消しています商談データ取得率の向上、利用率66％、トッププロデューサーの商談内容共有が導入効果として示されています ベルフェイスが、エンターテインメントマーケティング支援を展開するFIREBUGへのSalesforce入力エージェント「bellSalesAI