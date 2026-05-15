OpenAIがCodexでのPC操作機能をスマートフォンアプリ版ChatGPTから管理可能にすることを発表しました。CodexはコーディングやPC作業を自動化できるAIサービスで、アップデートによってスマートフォンのChatGPTアプリからPC操作を指示したりコーディングタスクの追加指示を与えたりできるようになります。Work with Codex from anywhere | OpenAIhttps://openai.com/index/work-with-codex-from-anywhere/アップデートが適用されたC