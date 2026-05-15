本稿で紹介している個別銘柄：商船三井（9104）、日本郵船（9101）、パワーエックス（485A）、ジーエス・ユアサ コーポレーション（6674）、プログリット（9560）、LIFULL（2120）3億円以上の資金を運用する個人投資家のkenmo@湘南投資勉強会さん。中小型株の売買を得意としていましたが、現在は「変化の痛み」を受け入れながら、手法のアップデートを進めています。乱高下が激しいこの相場で着実に資金を増やすには、どんな