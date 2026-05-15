◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）古馬牝馬が女王の座を争うヴィクトリアマイルの枠順が５月１５日、確定した。昨年の桜花賞、秋華賞を制して牝馬２冠に輝き、前走の阪神牝馬Ｓを勝って勢いに乗るエンブロイダリー（牝４歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）は、６枠１２番に決定した。昨年のオークス馬で、前走の阪神牝馬Ｓ２着から本番で逆転を狙うカムニャック（