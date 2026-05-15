東京・浅草橋で35年以上の歴史を持つ服飾雑貨メーカー「アンク」が手掛ける、「ここにしかない」をコンセプトにした大人のためのブランド「Plus Anq（プラスアンク）」同ブランドから、ビジネスシーンにぴったりな大人のためのディズニーデザインの2WAY「PCケース」が発売中です。 Plus Anq（プラスアンク）ディズニーデザイン「PCケース（2WAY仕様 PCスタンド付き）」 価格：各12,650円(税込)サイズ：縦 約29cm×