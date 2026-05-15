元サッカー日本代表ＦＷの城彰二さんの娘で、タレントの城夢叶（ゆめか）が、最新ショットと幼少期の写真を披露した。夢叶は１５日までに自身のインスタグラムを更新し「赤ちゃんの頃から全身ｐｉｎｋがーるデス」とピンクコーデをアップ。ピンクのリボンやパーカーを着たかわいらしい子ども時代の姿も掲載し、「＃ピンクコーデ＃ぎゃる」とハッシュタグ。フォロワーからは「可愛いが過ぎる！」との声が上がった。２２歳の