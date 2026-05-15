記事ポイント西日本最大級の野外グルメイベント「全肉祭」が扇町公園で大阪初開催します。会場には約70店舗が集まり、総メニュー数200アイテム以上を展開します。無料体験、サンプリング、子ども向け遊びブース、観覧無料のステージ企画も楽しめます。 Gi-FACTORYが展開する大型野外グルメイベント『全肉祭』が、大阪府大阪市の扇町公園で開催します。和歌山・徳島・大阪・広島・山口・島根・北九州・岡山・高知・岐阜・静岡