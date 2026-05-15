8人組グループ・B&ZAIの今野大輝と俳優の加藤史帆が出演するCBCテレビドラマトリップ枠『その天才様は偽装彼女に執着する』（毎週木曜深0：58※CBCテレビローカルエリア）第5話（21日放送）のあらすじと場面写真が解禁された。【動画】ついに恋が芽生えると思いきや…甘さと不穏が交錯する『その天才様は偽装彼女に執着する』第5話予告同作品は、累計発行部数90万部（紙・電子書籍コミックス換算）を突破したコミック