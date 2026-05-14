とちぎテレビ 地域の高齢者などが、買い物を楽しんだり交流したりする集いの広場が１４日、栃木市に開設されました。 栃木市岩舟町に開設された、みんなの集いの広場「お茶飲み処 よってがっせ」です。 「よってがっせ」は、この場所で去年まで開かれていた直売と交流のサロンが閉鎖したことから、地域の人たちから「みんなが集まる場所が欲しい」という声に応えて、住民の有志と栃木市の社会福祉協議会岩舟支所が企画