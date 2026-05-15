元HKT48のメンバーでタレントの村重杏奈（27）が15日までに、自身のインスタグラムを更新。「イメージが崩れとる!!」と反響を呼んだ写真を公開した。【写真】「イメージが崩れとる!!」「頭ながっ（笑）」反響を呼んだ村重杏奈村重は「髪型崩れないように帽子をかぶるとこうなる」と投稿。写真ではメガネ姿で浅く帽子をかぶったショットを公開した。この投稿には「イメージが崩れとる!!」「被るというより乗せてる」「頭なが