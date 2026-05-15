第1ラウンド、3アンダーで首位の久常涼＝アロニミンクGC（共同）【ニュータウンスクエア（米ペンシルベニア州）共同】男子ゴルフのメジャー第2戦、全米プロ選手権は14日、ペンシルベニア州ニュータウンスクエアのアロニミンクGC（パー70）で第1ラウンドが行われ、久常涼が7バーディー、4ボギーの67をマークし、昨年覇者のスコッティ・シェフラー（米国）ら6選手と並んで首位発進した。メジャー2勝目を目指す松山英樹は2バーデ