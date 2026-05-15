気象予報士の中本栞菜さん（27）が14日までにインスタグラムを更新。ニット姿をアップした。中本さんは「きょうもお疲れさまでした」と呼びかけ、私服姿をアップした。中本さんは七分袖のリブニットにラベンダーカラーのロングスカートを着用。さわやかな初夏のコーディネート披露している。この投稿にフォロワーからは「ニットえちかわでお似合いです」「ハッキリとクッキリと」「めっちゃカワイイ」とコメントが寄せられている。