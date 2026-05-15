タレント橋本志穂（58）が15日までにインスタグラムを更新。2月17日に56歳で亡くなったロックバンドLUNA SEAのドラマー真矢さんのお別れ会に参列したことを報告し、故人をしのんだ。橋本は「真矢さんと、しばしのお別れをしてまいりました」と書き出し、「みんないずれはあっちに行くからーと、、神様が、真矢さんを欲しがってしまったのですね。あんなに優しくてカッコよくて面白くてサイコーな人だったから。。」と惜しんだ。「