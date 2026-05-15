お金の流れには、日々の何気ない習慣や考え方が大きく影響しています。無意識にしている行動が、知らないうちに金運を下げていることも。この心理テストでは、あなたの中に潜む「金運を爆下げする行動」を探っていきます。【詳細】他の記事はこちらQ：牛タン定食、どれから食べますか？A：牛タンB：ごはんC：テールスープD：野菜あなたはどれを選びましたか？それでは結果を見てみましょう。【この心理テストでわかること】「あな