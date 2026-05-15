旅行に欠かせない詰め替え容器。100均でもいろいろな商品が販売されていますが、クリーム系の容器は中身が漏れてしまわないか心配な面も…。ですが、ついにセリアで珍しい内蓋付きのクリームケースを発見しました！小分けにぴったりのサイズ感で持ち運びに便利。中身を最後まで使い切りやすい作りで優秀です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：クリームケース 2P価格：￥110（税込）サイズ（約）：直径34mm×高さ28mm、ケ