ダイソーで見つけたスプーンが想像以上にハイスペックで驚きました！なんと耐熱温度が260℃まで対応しているのが特徴。食事だけでなく調理にも使えて便利です。洗い物が減るので家事がちょっぴり楽になるのも嬉しいポイント！おうちだけでなくアウトドアシーンでも活躍すること間違いなしですよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：PPS 樹脂製スプーン（18cm）価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード：4550480