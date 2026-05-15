今回紹介するのは、ダイソーのインテリア売り場で購入したフェイクグリーン！本物はお世話する手間がかかったり、虫が出たりと大変ですが、フェイクなら安い・軽い・手間なしで取り入れやすいんです。お手頃価格ながらクオリティが高く、お部屋をお洒落に演出してくれます。ぜひお買い物の参考にしてみてくださいね♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：グリーンポット（3）価格：￥330（税込）販売ショップ：ダイソーJANコ