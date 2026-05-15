コンビニスイーツの中でも根強い人気の「シュークリーム」。今回ファミリーマートから、新食感のシュークリーム2つと、リニューアルした大人気シュー2つの計4品が一斉に登場しました！話題の「絶品シュークリーム大集（シュー）合！」キャンペーンに合わせて、4品の魅力を実食レポートでまとめてお届けします♡【詳細】他の記事はこちらファミマの絶品シュークリーム4品が大集合！2026年5月12日（火）から、全国のファミリー