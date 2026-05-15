最近、プラスチック製の食器が増えてきましたが、見た目の安っぽさが気になり、あまり手を出してきませんでした。そんなイメージを覆したのが、ダイソーの『穂 茶碗 12.5cm』。プラ製とは思えないほど重厚感がある上、電子レンジや食洗機の使用が可能だったりと至れり尽くせり。追加で買うほど溺愛しています♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：穂 茶碗 12.5cm価格：￥110（税込）サイズ（約）：W125×D125×H61mm販