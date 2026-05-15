ボディローラーは体を手軽にほぐせるのが魅力ですが、サイズが大きい点が気になっていました。もっと保管しやすく扱いやすいのが理想…そう思っていたら、ダイソーからスリムタイプのボディローラーが登場していました！サイズが小さいので自然な体勢でほぐしやすく、数分でスッキリ！いつでもパッと使えて習慣化できます。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ボディローラー価格：￥330（税込）サイズ（約）：直径8cm×幅30