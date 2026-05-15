17日に結成お披露目ライブを名古屋市内で開催予定だった、アイドルユニット「りんゆい」公式Xは15日、メンバー伊藤梨花の事務所契約違反が発覚し「2026年5月14日をもちまして、事務所を退所する運びとなりましたのでお知らせいたします」と発表した。「予定しておりました『りんゆい』の結成は中止とさせていただき、『りんゆいお披露目会Live』は払い戻しの手続きをとらせていただきます。ファンの皆様ならびに関係者の皆様におか