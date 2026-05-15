興行収入（興収）31億円を記録した18年の映画「カメラを止めるな！」（上田慎一郎監督）でヒロインを演じた秋山ゆずき（33）が14日、インスタグラムを更新。2月に妊娠を発表した秋山は、血液検査に引っかかったことを報告した。秋山は「血液検査引っかかりました怖すぎる。この2週間アイスもグミもお菓子も封印して頑張ったのでお願い。クリアできますように。#妊娠後期#妊娠糖尿病#糖負荷検査#妊娠8ケ月」とコメントし、動画を