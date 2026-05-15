STV札幌テレビ竹井愛乃アナウンサーが14日までに、インスタグラムを更新。食事を楽しむ様子をアップした。竹井アナは「オムライスのみを食べる予定だったのにパンケーキまでぺろりと、、」とつづり、近影をアップ。パーカにお団子ヘアのカジュアルスタイルで、食事やデザートを楽しんでいる。この投稿にフォロワーからは「ボリューミーですね」「あいのん食欲旺盛なのね」「オムライスも美味しそうだけどあいのんに目がいってし