フリーアナウンサー増田紗織（29）が14日にインスタグラムを更新。日本テレビ系「ヒルナンデス！」（毎週月曜〜金曜午前11時55分）に出演したことを報告した。増田アナは「『ヒルナンデス！』、ありがとうございました金谷カステラとカレーパイ、最高に美味しかったです！」と番組出演を報告。曲線美の際立つ、マーメイドラインのワンピース姿をアップした。この投稿にフォロワーからは「他局で見るのが不思議な感じでした」「生