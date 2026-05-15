グラビアアイドル日向葵衣（33）が14日までにインスタグラムを更新。水着姿をアップした。日向は「夏の思い出まだ始まったばかり！」とコメントし、夏らしいビキニ姿やワンピース姿を数枚投稿した。日向は小面積の三角ビキニで、圧巻のHカップを見せつけている。この投稿にフォロワーからは「一回り小さいサイズの三角ビキニ姿がいいね」「はみ出てますねぇ」「どの水着もお似合い」とコメントが寄せられている。日向は93年2月10