◇ア・リーグホワイトソックス−ロイヤルズ（2026年5月14日シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が14日（日本時間15日）、本拠地でのロイヤルズ戦に「3番・一塁」で先発出場し、3回1死一、二塁の第2打席は初回に続き連続で四球を選んだ。相手先発のブービックは、4月10日の対戦で3打席連続三振に倒れた難敵だが、初回に続き正確な選球眼を披露。そして、1死満塁とし続く4番・グリチックの中前2点打に結びつ