女優、麻生久美子（47）のマネジャーが14日にインスタグラムを更新。麻生の近影を投稿した。マネジャーは「ドラマ#月夜行路-答えは名作の中に-」と出演しているドラマをPRし、麻生の近影をアップした。麻生は通天閣を背景に、ナチュラルな笑顔を見せている。この投稿にフォロワーからは「なんてかわいいの!」「素顔綺麗」「変わらない美しさ」「可愛いぃは無敵」とコメントが寄せられている。