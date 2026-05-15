元乃木坂46で女優、モデルの齋藤飛鳥（27）が14日、自身のインスタグラムを更新。ばっさりと髪を切ったイメチェンカットを公開した。齋藤は「髪切ったよ」とつづり、胸元まであった髪を肩までのセミロングに切った自身の写真をアップ。。別の投稿では「miumiu」のセットアップを着こなす姿も公開し「ばっさり切った髪は、新たな気持ちでスタイリングができてたのしい！」と気分を新たにした。女優のん（32）と2ショットもアップし