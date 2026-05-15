茺口遥大インタビュー（後編）前編：日本一から一転、メキシコで知らされたホークスへのトレードはこちら＞＞佐賀県出身の茺口遥大にとって、隣県の福岡は馴染みのある土地かと思いきや、故郷に戻るという感覚はなかったという。「大学で上京して12年間、横浜でしたし、オフもあまり帰省をしていなかったので、逆に福岡は新しい土地に行くといった新鮮さがありました。ただ小中高校生の時の同級生たちは、僕のピッチ