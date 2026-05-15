茺口遥大インタビュー（前編）止まっていた時計が音もなく動き出す。「お久しぶりです。ごぶさたしています」以前と変わらぬ、艶のある声の響き。そこにはすっきりとした表情の茺口遥大が笑みを浮かべて立っていた。DeNA、ソフトバンクで９年間プレーし、昨年現役を引退した濱口遥大氏photo by Miki Sano【歓迎されるとは思ってなかった】ふと、あの日の光景が脳裏によみがえる。2024年11月3日、横浜DeNAベ