元空手世界一＆現役看護師である女優の長野じゅりあ（30）が15日までに自身のインスタグラムを更新。タイ・バンコクのルーフトップバーでの上品な黒ワンピースショットを投稿した。自身のインスタグラムで「バンコク」と題してつづり始めた。「ルーフトップバー、ティチュカ行ってきた」と報告した上で、「1ドリンク制だけど、安くてびっくり！お酒は信じられないほど濃くて飲めなかった笑」とルーフトップバーでの上品な黒