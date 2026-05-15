元テレビ朝日社員の玉川徹氏が15日、コメンテーターを務める同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。トランプ米大統領と中国の習近平国家主席が14日、北京の人民大会堂で会談したことについてコメントした。中国外務省によると、習氏は台湾問題で米側が対応を誤れば、衝突し米中関係が「危険な状況に向かう」と警告した。米政府当局者によると、両首脳はイラン情勢を協議し、ホルムズ海峡について開放の