元モーニング娘。でタレントの加護亜依（38）が15日までに、自身のインスタグラムを更新。髪型を変えたことを報告した。【写真】「かわいいーーー!!」「お似合いですね」髪型チェンジを報告した加護亜依加護は「髪質改善ストレートしたよ」と報告。「これで梅雨の季節も、うねらないぞ〜」とつづり、写真で髪を映したショットを公開した。この投稿には「かわいいーーー!!」「お似合いですね」などの反響が寄せられている。