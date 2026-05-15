サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に臨む日本代表メンバーが１５日、発表される。三笘（ブライトン）、南野（モナコ）、遠藤（リバプール）ら多くの負傷者を抱える中、森保監督の決断が注目される。（星聡）鎌田起用、塩貝抜てきも前回Ｗ杯以降、欧州に身を置く「日本代表候補」は１００人を超え、Ｊ１も含め、スタッフは入念に動向をチェックしてきた。森保監督は「４年、いや（就任から）８年見てきた。我々