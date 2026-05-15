日銀本店＝東京都中央区日銀が15日発表した4月の国内企業物価指数（2020年平均＝100、速報）は前年同月比4.9％上昇の132.8だった。23年5月以来、約3年ぶりの高水準。中東情勢の悪化による原油高が石油関連製品の価格を押し上げ、指数が上昇した。企業物価指数は、企業間で取引される商品の価格水準を示す。家庭が購入するモノやサービスの価格動向を表す消費者物価指数の先行指標とされる。国内企業物価指数の推移