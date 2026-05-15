福島県郡山市の磐越自動車道で新潟市の北越高の男子生徒1人が死亡したマイクロバス事故で、運転していた若山哲夫容疑者（68）に先月、新潟県警が運転免許証を返納するよう2回促していたことが15日、捜査関係者への取材で分かった。