タレントのほしのあき（49）が15日までに自身のインスタグラムを更新。肩見せトップス＆ショーパン姿を披露した。「チラッと肩見せトップスリボンは取り外し出来るようになってたよ@riko.tokyo_official」とつづり、ドット柄の肩見せトップス＆黒のショーパン姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「ずーっとかわいいあきちゃん」「肩まで素敵です」「昔からずっと可愛いさが変わらない」「いつも綺麗だね