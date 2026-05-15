TWICE・MOMO（モモ、29）のヘソ出しルックが、韓国で話題になった。13日に自身のSNSで、イタリアのブランド「MIU MIU（ミュウミュウ）」の銀座店オープンイベントに参加したことをファンに報告し、現場で撮影した複数の写真を掲載した。韓国メディアのマイデーリーは15日「ヘソが少し見えただけなのに…銀座を揺るがしたモモのSライン」のタイトルで「モモが独自のビジュアルと致命的な雰囲気で東京の銀座を席巻した」と報じた。さ