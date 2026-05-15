All About ニュース編集部は2026年4月20〜21日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「佐野勇斗さんの出演作品」に関するアンケート調査を実施しました。この記事では、佐野さんがこれまで出演した「映画」に関するランキングを紹介します。現在、ボーカルダンスユニット・M!LKのメンバーとして、国民的な人気を得ている佐野さん。俳優としては、2015年公開の映画『くちびるに歌を』でデビューし、多くの作品に出演しています。それ