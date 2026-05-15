「じゃらんリサーチセンター」は、旅行サイト「じゃらんnet」会員1万2595人を対象に、「全国人気温泉地ランキング」（これまでに行ったことがある温泉地のうち「もう一度行ってみたい」温泉地）に関するアンケートを実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【5位までの全ランキング結果を見る】2位：別府温泉郷（大分県）2位は、大分県の「別府温泉郷」でした。前年の5位から大きく順位を上げ、バラエテ