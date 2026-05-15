エッジの効いたスタイリッシュなモデル国内4メーカーが製造・販売するバイクの中には、海外市場でのみラインナップされている魅力的なモデルが存在します。ここではヤマハがインド市場に導入しているネイキッドモデル「FZ Rave」について解説します。【画像】筋肉質なボディでたくましい！ ヤマハ新型ネイキッド「FZ Rave」を画像で見る（13枚）2025年11月に最新モデルが登場したFZ Raveの外観は、筋肉質でエッジの効いたス