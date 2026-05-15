けさ（15日）早く、笠岡市茂平の市道で水が溢れ出し、水道管が損傷し地上に水が漏れ出しました。市が修繕工事を進めています。 【現場の画像を見る】水が漏れた市道交差点警ら中の警察官が漏水に気付く 警察によりますと、きょう午前4時20分ごろ、茂平の交差点付近で水が漏れていることに警ら中の警察官が気づき、笠岡市に連絡したということです。 水道管が損傷か 現場の市道では、午前8時半の時点では、水が溢れ出ていて警