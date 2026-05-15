Image: LEGO 遊べないけど飾りたい人に。原寸大のスポーツカーも、Apple本社も再現できちゃうブロック玩具のLEGO（レゴ）。秘めたるポテンシャルは無限大です。最近はゲーム機の再現キットもいくつか出ており、海外版ファミコンのNESや、ゲームボーイもあります。懐かしのメガドラがレゴで復活今度はレゴから、セガの名機「メガドライブ」が「SEGA® Mega Drive™ ゲーム機」として