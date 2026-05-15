京都府京丹後市の市立小学校に勤務する事務職員が給食費など約250万円を横領したとして、懲戒免職処分を受けました。 懲戒免職処分を受けたのは、京丹後市立いさなご小学校に勤務する男性事務職員（25）です。府の教育委員会によりますと、男性職員は別の小学校に勤務していた際、保護者から集めた給食費や教材費などあわせて約250万円を着服していたということです。 今年3月に業者から学校に借金の返済について連絡があったこ