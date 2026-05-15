双子の漫才コンビ「吉田たち」こうへい（38）が15日までにXやインスタグラムを更新。吉本の重鎮・桂文枝（82）が自分たちのサッカーチームのスポンサーになったことを明かした。「吉田たちシティの新ユニフォームです。この新ユニフォームなのですが、先日桂文枝師匠のラジオに出演させていただいた時『若手芸人で草サッカーチームやってるのでスポンサーになってください！』とノリで言わせてもらった所、師匠から後日、本当にユ