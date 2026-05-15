５月１４日は７鞍に騎乗した佐々木世麗騎手（２３）＝園田・尾林幸二厩舎＝だったが未勝利。ナイター開幕日となる１５日は８鞍に騎乗。お薦めは「今回はハナを主張してみたい」と言う７Ｒのアスクヴレーヴモア。メイン１１Ｒのクラウドノイズも「逃げることができれば」と気合十分だ。ほかにも３Ｒのブレッシングアイルや、８Ｒのベラジオマサキにもチャンスがあるとの見立てだった。１ＲコンバットモモヒメＢ２Ｒダ