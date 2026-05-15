カリッ、モチッ食感の焼きたてチヂミは、ビールのお供にもってこい。本格的な夏がくる前に、おうちで失敗なく、おいしいチヂミを作るための「生地」作りのコツを覚えておきましょう。【必ずおいしく！ のコツ】生地の材料は天ぷら粉と水のみ。2つを混ぜたゆるめの生地を具材にからめて焼きます。チヂミを手軽においしく作るために、上手に活用したいのが天ぷら粉。天ぷら粉を使えば、水と混ぜるだけで生地が完成。これを具材にから