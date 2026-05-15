人相学では四角顔は頑固で粘着力があるとみる 四角顔 筋骨型 100％ 頑固で粘着力がある 骨張った四角い顔で、筋肉質で引き締まった精悍な顔が筋骨型です。額は広くて四角く、目は少しくぼみ気味で眼光が鋭く、耳は四角で、硬く厚い人です。耳たぶは欠けている人と欠けていない人がいます。 肉があまりついていない骨張った頰で、鼻は太くて硬い印象です。全体的に肉が引き締まり、小鼻は横に力強く張っています。