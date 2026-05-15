気持ちを軽くしてくれるカード？龍神カード5 青龍 ５ 青龍（せいりゅう） 重い荷物を下ろそう 基本解説 清々しい水の流れ、そんなオーラをまとう青龍のテーマは、デトックス全般。余分なものをもたずに、清々しく澄み渡った心で毎日を過ごしていけたらどれだけ心地良いかを、私たちに教えてくれているようです。心地良さの第一歩として、まずは「～するべき」「～しなければいけな