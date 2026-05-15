姫路出身のラッパーTaiyohが、ソロとしては2年ぶりとなる新曲「Sauce」(Prod. Pache)をリリースした。これまで所属するMaisonDeメンバーとのリリースはあったが、単独ソロ名義としてはおよそ2年ぶりとなる。さらに年内に1stフルアルバムをリリースすることが同時に発表となった。＜リリース情報＞Taiyoh「Sauce (Prod. Pache)」配信中Lyric：TaiyohMusic：PacheProduced by PacheRecorded by Taiyoh @ MaisonDe StudioMixed &